Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка набрала 109,100 балла за четыре упражнения.

Второе место первенства завоевала представительница Болгарии Боряна Калейн с результатом 107,625. Призовую тройку закрыла россиянка Дина Аверина, набравшая 107,325 балла.

Чемпионке Европы Арине Авериной 22 года, для нее победа стала восьмой на континентальных первенствах. Турнир проходит в болгарской Варне и завершится 13 июня.

В апреле 2021 года сборная России по спортивной гимнастике завоевала 13 медалей чемпионата Европы, который проходил в швейцарском Базеле.