Сборная России по спортивной гимнастике завоевала 13 медалей на ЧЕ в Базеле

Фото: ТАСС/EPA/GEORGIOS KEFALAS
Сборная России по спортивной гимнастике выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы, который проходил в швейцарском Базеле.
Российские спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награды. На втором месте оказалась сборная Великобритании (1–1–4), на третьем – команда Швейцарии (1–1–1).
Россияне Никита Нагорный (многоборье, вольные упражнения), Давид Белявский (упражнения на перекладине), Виктория Листунова (многоборье) и Ангелина Мельникова (разновысокие брусья) принесли команде золото.
Серебро завоевали также Белявский (многоборье, параллельные брусья), Нагорный (упражнения на коне, на кольцах), Мельникова (многоборье, вольные упражнения) и Владислава Уразова (разновысокие брусья). Кроме того, Мельникова стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.
Соревнования проходили с 21 по 25 апреля.
Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, в свою очередь, уверен, что поле на стадионе выдержит плотный график турнира.
"Московский спорт": Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы в многоборье
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