Сборная России по спортивной гимнастике завоевала 13 медалей на ЧЕ в Базеле

Фото: ТАСС/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы, который проходил в швейцарском Базеле.

Российские спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награды. На втором месте оказалась сборная Великобритании (1–1–4), на третьем – команда Швейцарии (1–1–1).

Россияне Никита Нагорный (многоборье, вольные упражнения), Давид Белявский (упражнения на перекладине), Виктория Листунова (многоборье) и Ангелина Мельникова (разновысокие брусья) принесли команде золото.

Серебро завоевали также Белявский (многоборье, параллельные брусья), Нагорный (упражнения на коне, на кольцах), Мельникова (многоборье, вольные упражнения) и Владислава Уразова (разновысокие брусья). Кроме того, Мельникова стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.

Соревнования проходили с 21 по 25 апреля.

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