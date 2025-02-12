Журналист Владимир Соловьев стал мастером спорта по стрельбе

Фото: телеграм-канал "ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА"

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе. Об этом глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев написал в телеграм-канале.

Министр опубликовал совместную фотографию с Соловьевым и президентом Федерации хоккея РФ Владиславом Третьяком. В посте Дегтярев поздравил журналиста с присвоением звания и отметил, что тот получил его "заслуженно".

Ранее Соловьев сообщил, что уволил политолога Евгения Сатановского после слов, сказанных в адрес замглавы МИД РФ Михаила Богданова и официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Как рассказал телеведущий, во время беседы с израильским журналистом Сатановский, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил дипломатов и российское дипведомство.