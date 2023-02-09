Соловьев объяснил нежелание давать интервью Дудю

Фото: телеграм-канал "СОЛОВЬЕВ"

Телеведущий Владимир Соловьев не хочет идти на интервью к блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), потому что тот "мерзость, прыщ". Об этом журналист заявил в программе "Полный контакт".

Журналист также заявил, что Дудь живет за деньги западных спецслужб.

Ранее актер Оскар Кучера ответил на критику в свой адрес после выхода интервью с Дудем, где бывший телеведущий заявил о поддержке специальной военной операции. Кучера отметил, что лучше быть глупцом, чем подлецом. Он уточнил, что гордится своей позицией.

Также экс-телеведущий сообщил, что между ним и интервьюером была договоренность о том, что в ходе беседы они обсудят Муз-ТВ, сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию. Он также уточнил, что, наверное, надо было встать и уйти, но он "натура увлекающаяся".



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