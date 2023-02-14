Владимир Соловьев опроверг сообщения, что его сын работает моделью в Лондоне

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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев опроверг сообщения СМИ, что его сын Даниил работает моделью в Лондоне. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова Соловьева.

"Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя ее ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то", – сказал Соловьев.

Журналист заявил, что эта информация появилась, когда он был в Артемовске. Кроме того, Соловьев уверен, что это сообщение распространили спецслужбы Украины.

По словам телеведущего, его сын находится в Москве и не покидал этот город.

Ранее Соловьев назвал музыкального исполнителя и комика Семена Слепакова гнидой из-за его песни о погибшем солдате РФ. Соловьев прокомментировал песню после того, как она появилась на YouTube-канале и вызвала всплеск обсуждений.

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