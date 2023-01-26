Соловьев оскорбил Слепакова из-за песни о российском солдате

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/slepakovsemyon

Телеведущий Владимир Соловьев назвал музыкального исполнителя и комика Семена Слепакова гнидой из-за его песни о погибшем солдате РФ.

До этого Слепаков на своем YouTube-канале представил песню "Колыбельная". Композиция вызвала всплеск обсуждения в Сети.

"Ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, какие же жалкие", – заявил телеведущий в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее Соловьев призвал российскую сторону "воевать до конца", чтобы не стать изгоем.

По мнению телеведущего, никто не остановится и Россию будут добивать. В качестве примера он привел видеозапись с высказыванием нового председателя парламентской ассамблеи НАТО, французского сенатора Жоэль Гарьо-Майлям, которая призвала действовать, чтобы осудить РФ международными трибуналами.

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