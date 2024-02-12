Более 400 дел по допингу против россиян закрыли без обвинений – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые возбудили на основании информации Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без вынесения обвинений. Об этом сообщает ARD со ссылкой на конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно документу, на сегодняшний день зарегистрировали 834 возможных случая нарушения, однако 409 дел закрыли безрезультатно. В частности, по 145 случаям расследование все еще идет.

В ноябре прошлого года в отчете говорилось, что решения вынесли также по 282 делам.

22 сентября прошлого года WADA выдвинуло обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

Однако в ноябре 2023 года гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что агентство не планирует вводить дополнительные санкции в отношении РУСАДА. Как он сообщил, решение об этом было принято в сентябре. Оно связано с тем фактом, что законодательство в России не соответствует кодексу WADA.

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