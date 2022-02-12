Сборная ОКР завоевала одну награду в восьмой медальный день ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Золото в эстафете, завоеванное женской сборной по лыжным гонкам, стало единственной наградой спортсменов сборной ОКР в восьмой медальный день зимней Олимпиады в Пекине.

В субботу, 12 февраля, на Играх были разыграны шесть комплектов наград. Первое место удалось завоевать женской сборной ОКР по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете 4х5 километров.

Российская команда находится на восьмой позиции в золотом медальном зачете. А по общему количеству наград сборная ОКР на третьем месте.

У сборной Олимпийского комитета России в копилке 13 медалей: 3 золотые, 4 серебряных и 6 бронзовых. Первое место в турнирной таблице занимает Германия – у нее 8 наград высшей пробы. На втором месте Норвегия, закрывают тройку лидеров США.