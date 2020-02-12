Врач назвал вероятность передачи допинга через секс и поцелуи близкой к нулю

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Вероятность передачи запрещенных в спорте веществ в процессе полового акта или поцелуя близка к нулю. Об этом сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Евгений Ачкасов.
Специалист отметил, что теоретически передача запрещенных средств подобными путями возможна только в случае крайне высоких концентраций веществ. При этом он заверил, что в действительности это практически невозможно.
Ачкасов отметил, что ситуация со спортсменкой Лоренс Венсан-Лапуант, которая доказала, что запрещенный препарат попал в ее организм после интимной близости с партнером, является вопиющей. Он пояснил, что гарантий этому никаких нет, а решение экспертного совета было принято по теоретической вероятности, которая, по его словам, крайне мала.
Доктор медицинских наук также обратил внимание и на тот факт, что спортсменка представляет одну из англосаксонских стран, а представителей англосаксонского направления немало в структуре Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Возможно, в другой ситуации процесс повернулся бы по-иному. Теперь данный случай может стать прецедентом, хотя у спортсменов будет по-прежнему мало шансов доказать свою невиновность, ссылаясь на половую связь или поцелуи с партнером", – цитирует Агентство "Москва" слова Ачкасова.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что чемпионка мира по гребле Лоренс Венсан-Лапуант была заподозрена в допинге, однако позднее была оправдана после того, как она рассказала, что запрещенный препарат передался ей во время полового акта.
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