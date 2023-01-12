Госпитализированный Костомаров остается в тяжелом состоянии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В состоянии госпитализированного фигуриста Романа Костомарова нет изменений, медики оценивают его как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Пока все по-прежнему. Никаких изменений", – заявил он.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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