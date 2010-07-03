Встречу клубов "Локомотив" и "Спартак" перенесли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Время матча Российской премьер-лиги между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" перенесли на более ранее время, сообщает пресс-служба РПЛ.

Игра пройдет 27 октября в 16:30 на "РЖД Арене". Матч "Краснодар" – Оренбург" стартует в 19:00.

Изменения в расписании связаны с поздним началом выездного матча группового этапа Лиги Европы "Трабзонспор" – "Краснодар".

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает первое место. В копилке команды 26 очков. "Спартак" находится на 12 месте с 14-ю очками.