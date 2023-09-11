Допинг-тест чемпиона мира по футболу 2018 года Погба дал положительный результат

Фото: ТАСС/EPA/Peter Powell

Допинг-тест французского футболиста "Ювентуса" Поля Погба показал положительный результат на тестостерон. Его провели после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе". Об этом пишет ANSA.

Отмечается, что встреча прошла 20 августа, завершившись победой "Ювентуса" со счетом 3:0. 30-летний Погба является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. В прошлом он выступал за английский "Манчестер Юнайтед".

Ранее метатель молота Сергей Литвинов на странице в соцсети признался в употреблении допингового препарата во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. Его дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил, результаты, достигнутые им с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, были аннулированы.

До этого украинскую триатлонистку Юлию Елистратову временно отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. В крови спортсменки обнаружили следы эритропоэтина.

Российского чемпиона UFC обвинили в возможном допинге