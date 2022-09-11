Джокович сможет приехать в Австралию для участия в Australian Open

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Власти Австралии снимут запрет на въезд в страну теннисисту из Сербии Новаку Джоковичу для участия в Australian Open-2023, сообщает издание Daily Express.

Уточняется, что для разрешения на въезд спортсмену необходимо подать запрос на получение визы. При этом в настоящее время для посещения страны сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест не нужен.

16 января Федеральный суд Австралии вынес решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича, отклонив его жалобу на аннулирование визы.

6 января австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки подачи документов. Член команды, отвечавший за сбор документов, допустил неточность, выбрав тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации. По этой причине теннисист не прошел паспортный контроль.

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге теннисистов ATP и является действующим победителем турнира Australian Open.

