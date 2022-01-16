Суд в Австралии принял решение о депортации Джоковича

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Федеральный суд Австралии вынес решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича, отклонив его жалобу на аннулирование визы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Виза Джоковича была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии", – говорится в судебном решении.
6 января австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки подачи документов. Член команды, отвечавший за сбор документов, допустил неточность, выбрав тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации. По этой причине теннисист не прошел паспортный контроль.
Новак Джокович занимает первое место в рейтинге теннисистов ATP и является действующим победителем турнира Australian Open.
Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Джоковича
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