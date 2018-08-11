"Спартак" обыграл "Анжи" в третьем туре РПЛ

Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 1:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом гости заканчивали игру в составе девяти человек.

Матч проходил в Москве. Единственный гол в ворота соперников на 70-й минуте игры забил Зе Луиш. Кроме того, во втором тайме футболисты "Анжи" оказались в меньшинстве. Сначала прямое удаление заработал Андрес Понсе, а на 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили Дмитрия Белорукова.

18 августа московский "Спартак" сыграет на выезде "Краснодаром" в четвертом туре РПЛ. "Анжи" днем ранее примет у себя "Оренбург".

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче третьего тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.