"Спартак" обыграл "Анжи" в третьем туре РПЛ

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Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 1:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом гости заканчивали игру в составе девяти человек.
Матч проходил в Москве. Единственный гол в ворота соперников на 70-й минуте игры забил Зе Луиш. Кроме того, во втором тайме футболисты "Анжи" оказались в меньшинстве. Сначала прямое удаление заработал Андрес Понсе, а на 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля удалили Дмитрия Белорукова.
18 августа московский "Спартак" сыграет на выезде "Краснодаром" в четвертом туре РПЛ. "Анжи" днем ранее примет у себя "Оренбург".
Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче третьего тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.
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