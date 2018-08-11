Московский ЦСКА сыграл вничью с "Енисеем"

Столичный клуб ЦСКА сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:1. При этом первыми, на 58-й минуте игры, гол забили армейцы усилиями Михаила Костюкова. Однако на 79-й минуте Абелю Эрнандесу удалось сравнять счет, реализовав пенальти.

Кроме того, на 50-й минуте матча защитник московского клуба Кирилл Набабкин получил красную карточку.

Таким образам, в рамках третьего тура Российской премьер-лиги столичный ЦСКА не может одержать победу уже в третьем матче подряд.