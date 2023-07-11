Международная федерация каноэ не допустила российских слаломистов до соревнований

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Международная федерация каноэ (ICF) не допустила российских и белорусских слаломистов до соревнований, сообщили в Федерации гребного слалома РФ.

Отмечается, что ICF делает все возможное, чтобы допустить россиян и белорусов до соревнований, проводимых под эгидой федерации, однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников. При этом Великобритания, Польша и Франция пока не могут это гарантировать.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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