Ночной забег пройдет на ВДНХ 14 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 14 июня, на ВДНХ пройдет первый массовый забег из серии "ЗОбег-2025" ("Здоровое Отечество – бег". – Прим. ред.). Ожидается, что в нем примет участие тысяча человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут проложен по кольцевой автодороге, мимо Каменских прудов. Старт и финиш состоятся на северной петле. Всего для спортсменов подготовлены две дистанции. К забегу на 5,7 километра могут присоединиться спортсмены старше 14 лет, к забегу на 10 километров – старше 18 лет.

Официальное открытие состоится в 20:00. Для участников выступят диджеи и аниматоры. Кроме того, каждый спортсмен получит брендированную футболку и стартовый номер.

Для допуска гражданам нужно иметь при себе паспорт и оригинал медсправки об отсутствии противопоказаний для забега на выбранную дистанцию. Несовершеннолетним участникам также понадобится разрешение родителей.

Старты на обеих дистанциях начнутся в 22:00. На финише бегуны получат памятные медали.

Ранее в столице прошел массовый полумарафон страны "ЗаБег.РФ". Победителями московского этапа стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева, которые пробежали 21,1 километра за 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего в забеге приняли участие примерно восемь тысяч человек.