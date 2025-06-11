11 июня, 21:26Спорт
Ночной забег пройдет на ВДНХ 14 июня
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В субботу, 14 июня, на ВДНХ пройдет первый массовый забег из серии "ЗОбег-2025" ("Здоровое Отечество – бег". – Прим. ред.). Ожидается, что в нем примет участие тысяча человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Маршрут проложен по кольцевой автодороге, мимо Каменских прудов. Старт и финиш состоятся на северной петле. Всего для спортсменов подготовлены две дистанции. К забегу на 5,7 километра могут присоединиться спортсмены старше 14 лет, к забегу на 10 километров – старше 18 лет.
Официальное открытие состоится в 20:00. Для участников выступят диджеи и аниматоры. Кроме того, каждый спортсмен получит брендированную футболку и стартовый номер.
Для допуска гражданам нужно иметь при себе паспорт и оригинал медсправки об отсутствии противопоказаний для забега на выбранную дистанцию. Несовершеннолетним участникам также понадобится разрешение родителей.
Старты на обеих дистанциях начнутся в 22:00. На финише бегуны получат памятные медали.
Ранее в столице прошел массовый полумарафон страны "ЗаБег.РФ". Победителями московского этапа стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева, которые пробежали 21,1 километра за 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего в забеге приняли участие примерно восемь тысяч человек.
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