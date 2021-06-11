УАФ утвердила футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Фото: facebook.com/andriy.pavelko
В Украинской ассоциации футбола утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям Слава!". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение главы организации Андрея Павелко.
По его словам, данные лозунги уже многие годы являются приветствием для миллионов болельщиков.
"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил украинцев из разных регионов и наших земляков из разных стран и континентов", – отметил Павелко.
Кроме того, исполком УАФ утвердил новые футбольные символы Украины. Большой герб-карта Украины с трезубцем в центре сможет использоваться на мероприятиях с участием представителей организации на международной арене и в матчах национальных сборных.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной страны по футболу, в которой она выступит на Евро-2020.
Помимо традиционных для государственной символики желтого и синего цветов, на футболке изображен географический контур страны, где Крым и Донбасс находятся в составе Украины. На воротник нанесены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
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