Песков прокомментировал требование УЕФА к Украине убрать лозунг с формы

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Спорт должен быть без политики. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к Украине убрать лозунг с формы.

"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что решение УЕФА в отношении Украины правильное, но промежуточное.

"Сейчас я бы посоветовал сборной Украины воспользоваться шансом, и раз ей все равно придется менять форму, то заодно убрать и другой лозунг вместе с картой. Футболисты должны заниматься футболом, а политикой – политики. Мы будем рады, если украинцы приедут в Россию на матчи Евро, мы ждем всех игроков и болельщиков, но не нужно смешивать спорт с политикой", – цитирует Свищева RT.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной страны по футболу, в которой она выступит на Евро-2020.

Помимо традиционных для государственной символики желтого и синего цветов, на футболке изображен географический контур страны, где Крым и Донбасс находятся в составе Украины. На воротник нанесены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Российские парламентарии назвали поступок украинских властей недопустимой и неадекватной политической провокацией.

