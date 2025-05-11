ФК "Факел" не сохранил место в РПЛ после проигрыша "Локомотиву"

Фото: fakelfc.ru

Воронежский футбольный клуб "Факел" не сохранил место в РПЛ после проигрыша столичному "Локомотиву" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча команд прошла на домашнем поле "Факела". По ходу игры единственный гол забил игрок московского клуба Дмитрий Воробьев. Матч завершился со счетом 0:1.

Таким образом, воронежский ФК стал первым клубом в текущем сезоне, который не сохранил за собой место в лиге. В настоящий момент "Факел" занимает 16-е место турнирной таблицы, имея на счету 16 очков. Команда уже не сможет обойти футболистов "Пари Нижний Новгород", которые набрали за сезон 23 очка и заняли 14-е место в таблице.

В РПЛ "Факел" выступал с сезона 2022/23. Следующий сезон команда начнет в Первой лиге.

Тем временем калининградская "Балтика" досрочно вышла в РПЛ спустя год после вылета из лиги благодаря игре с новороссийским "Черноморцем". Встреча завершилась со счетом 0:0, однако "Балтика" с 67 очками уже не сможет опуститься ниже своего первого места в турнирной таблице.