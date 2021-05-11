Россиянам начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

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Россиянам начали возвращать деньги за билеты на летние Олимпийские игры в Японии. Об этом ТАСС рассказала директор по связям компании Match Hospitality Мария Изотова.
"Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать", – отметила Изотова. По ее словам, болельщики уже приступили к оформлению заявлений, а некоторые, возможно, уже могли получить свои деньги назад.
Match Hospitality является официальным продавцом билетов на летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году и зимнюю в Пекине в 2022 году.
20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки. Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.
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