Губерниев получил удостоверение советника министра спорта РФ

Фото: телеграм-канал "Реальный Губер"

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев вручил комментатору Дмитрию Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. Об этом комментатор написал в своем телеграм-канале.

"Встреча с министром спорта РФ состоялась, кажется, неплохо. Спасибо вам большое. Поддерживаем друг друга. Развиваем спорт большой страны. Не на словах, а на деле", – отметил Губерниев.

Он также добавил, что они обсудили вопросы "лыж с биатлоном".

Ранее Губерниев поддержал решение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова тренироваться в Европе. При этом, по словам комментатора, ему надоели "лицемерное вранье и идиотская риторика" руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).