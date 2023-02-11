Третьяк рассказал о сокращении спортивного бюджета РФ к 2024 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бюджет России в области спорта в 2024 году сократится примерно на 12 миллиардов рублей. Об этом заявил президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Выступая на открытии фотовыставки, посвященной советскому хоккеисту Борису Майорову, парламентарий заявил, что дальнейшее строительство спортивных стадионов в стране требует финансирования, однако оно может сократиться.

"Ближайший бюджет на спорт уменьшится. Сейчас он составляет 69,2 миллиарда рублей, к 2024 году сократится до 56,7 миллиарда рублей", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Третьяк выразил надежду на то, что Международная федерация хоккея на льду в этом году снимет санкции со сборных России и Белоруссии. Он отметил, что 2022 год выдался для российского хоккея сложным.



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