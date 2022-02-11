WADA подаст апелляцию на решение об отстранении фигуристки Валиевой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщается на сайте WADA, решение о подаче апелляции принято из-за неправильного применения Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА временно отстранило спортсменку от выступлений и тренировок, однако 9 февраля отстранение было снято.

В Олимпийском комитете России сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В комитете пояснили, что допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.

