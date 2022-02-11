Лыжник ОКР Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лыжник сборной ОКР Александр Большунов взял серебро в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине.
Первым стал спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен, преодолевший дистанцию 15 километров за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Бронзу взял норвежский лыжник Йоханнес Клебо (+37,5).
Россиянин принес сборной ОКР 12-ю медаль зимних Олимпийских игр.
Ранее Александр Большунов выиграл золото на Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне. Спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунды.
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