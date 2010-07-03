Турнир UFC в Москве завершился победой россиян

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Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Магомедшарипов победил единогласным решением судей в трехраундовом поединке. Теперь в активе 28-летнего россиянина 18 побед и одно поражение.

В другом поединке россиянин Александр Волков победил американца Грега Харди. Изначально Волков должен был участвовать в главном бою вечера.

Его соперником значился экс-чемпион UFC Жуниор дос Сантос, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге. После этого оппонентом Волкова стал Харди.

В то же время Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проиграл на турнире немцу Дэвиду Заваде.

Не побеждавший в промоушене немец победил оппонента из Дагестана удушающим приемом спустя две минуты после начала боя.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, ранее раскритиковал российские СМИ. По его мнению, журналисты незаслуженно поддерживают проигравшего россиянину ирландца Конора Макгрегора.

Отец чемпиона UFC напомнил, что Макгрегора неоднократно был участником драк, обвинялся в изнасилованиях и рекламирует спиртное.