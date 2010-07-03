Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

01:33

Турнир UFC в Москве завершился победой россиян

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Магомедшарипов победил единогласным решением судей в трехраундовом поединке. Теперь в активе 28-летнего россиянина 18 побед и одно поражение.

В другом поединке россиянин Александр Волков победил американца Грега Харди. Изначально Волков должен был участвовать в главном бою вечера.

Его соперником значился экс-чемпион UFC Жуниор дос Сантос, однако бразилец выбыл из-за инфекции в ноге. После этого оппонентом Волкова стал Харди.

В то же время Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проиграл на турнире немцу Дэвиду Заваде.

Не побеждавший в промоушене немец победил оппонента из Дагестана удушающим приемом спустя две минуты после начала боя.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, ранее раскритиковал российские СМИ. По его мнению, журналисты незаслуженно поддерживают проигравшего россиянину ирландца Конора Макгрегора.

Отец чемпиона UFC напомнил, что Макгрегора неоднократно был участником драк, обвинялся в изнасилованиях и рекламирует спиртное.

Поклонники Нурмагомедова собрались у отеля ждать Макгрегора

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика