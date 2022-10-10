Рябыкин покинул пост главного тренера ХК "Авангард"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Дмитрий Рябыкин ушел с должности главного тренера хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Михаил Кравец. Уточняется, что он до этого входил в штаб Рябыкина.

"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели", – заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

По его словам, Кравец был назначен исполняющим обязанности главного тренера, так как имеет опыт работы на данной позиции, а также знает игроков и систему.

Ранее изменения произошли в московском футбольном клубе "Локомотив". ФК принял решение уволить Томаса Цорна с должности спортивного директора организации, а также Йозефа Циннбауэра – с поста главного тренера.

До этого стало известно, что Андрей Талалаев уволен с должности главного тренера футбольного клуба "Ахмат". Решение об отставке Талалаева приняло руководство клуба.



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