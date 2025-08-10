Шайдуллина стала пятикратной чемпионкой России по тяжелой атлетике

Фото: minsport.tatarstan.ru

Спортсменка Регина Шайдуллина выиграла чемпионат России по тяжелой атлетике в категории до 45 килограммов, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка подняла 65 килограммов в рывке, 89 – в толчке и 154 – по сумме упражнений. Второй в чемпионате стала Александра Фурдик, третьей – Юлия Самойлова. Шайдуллина выиграла чемпионат России в пятый раз подряд.

В весовой категории до 49 килограммов золото завоевала Елизавета Жаткина, ставшая трехкратной чемпионкой России. Серебро удалось забрать Кристине Соболь, а бронзу – Виктории Смоляковой.

Чемпионат России завершится 13 августа.

