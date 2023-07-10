Серебряный олимпийский призер по фигурному катанию Коляда приостановил карьеру

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщил его тренер Алексей Мишин.

"В жизни человека наступают моменты, когда он останавливает бег к счастью и победам и думает. В таком положении сейчас находится и Миша Коляда", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишина, Коляда уверен, что сделал за свою карьеру многое. Тренер спортсмена назвал его яркой звездой на небосклоне мирового фигурного катания.

Фигуристу 28 лет. За время спортивной карьеры он также завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании.

Ранее о завершении международной карьеры сообщила российская чемпионка Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Она заявила, что не питает надежд на лучшее разрешение ситуации с недопуском к соревнованиям. При этом девушка отметила, что полностью отказываться от спорта пока не готова.

