Немецкий "Байер" объявил о переходе российского вратаря Лунева

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Футбольный клуб "Байер" из Леверкузена объявил о переходе российского вратаря Андрея Лунева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Голкипер пополнил состав "Байера" в качестве свободного агента. Его соглашение с новым клубом действует до 30 июня 2023 года.
"Теперь я являюсь частью клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и сделал себе имя в России благодаря постоянному участию в еврокубках. Я сделаю все, чтобы выложиться здесь на все 100%", – заявил Лунев на презентации.
Прежним клубом 29-летнего вратаря был "Зенит" (Санкт-Петербург). В команде поблагодарили футболиста за игру и пожелали удачи и новых трофеев. В составе клуба Лунев трижды стал чемпионом России и выиграл кубок страны.
За карьеру футболист также выступал в "Уфе", "Сатурне", "Калуге", "Истре" и московском "Торпедо".
Ранее стало известно, что Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.
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