Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сборная Франции обыграла команду из Бельгии и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч прошел в Санкт-Петербурге и окончился со счетом 1:0.

Гол в составе победителей забил Самюэль Умтити на 51 минуте встречи. Соперник команды в финале определится 11 июля в поединке между Хорватией и Англией.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в "Лужниках". Турнир принимали 11 городов России, включая столицу. В Москве до этого пройдет еще одна полуфинальная игра.

Сборная Франции в третий раз в своей истории пробилась в финал турнира. Впервые французы боролись за чемпионство в 1998 году, второй раз – в 2006 году.