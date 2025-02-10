Завоевавший титул чемпиона в лиге пощечин Power Slap Камоцкий оплатил все налоги

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Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, завоевавший ранее титул чемпиона в лиге пощечин Power Slap, оплатил все задолженности. Об этом спортсмен заявил РИА Новости.

До этого в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что россиянину заблокировали счета из-за неуплаты налогов на 85 тысяч рублей. По этой причине он не мог перевести в рубли денежный приз, который заработал в результате участия в Power Slap.

"Проблем нет, все оплачено", – подчеркнул мужчина, отметив, что собирается потратить выигрыш в 25 тысяч долларов на ипотеку.

Камоцкий завоевал титул чемпиона в лиге пощечин, организованной генеральным директором UFC Дэйной Уайтом. В финале он оказался сильнее американца Коа Вирнеса. Поединок состоялся в Саудовской Аравии. При этом организаторы не стали настаивать на нейтральном статусе российского спортсмена и позволили ему вынести на площадку флаг страны.