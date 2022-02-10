Американец Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании

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Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в мужском одиночном катании.

За короткую программу спортсмен получил 113,97 балла, а за произвольную – 218,63 балла. Общая сумма баллов составила 332,60. Серебро завоевал японец Яма Кагияма, получив в общей сложности 310,05 балла, а бронзу – японский спортсмен Сема Уно с 293,00 баллами.

Среди россиян лучший результат показал Евгений Семененко. За свою короткую и произвольную программу он получил 96,76 и 178,37 балла. С общей суммой баллов 274,13 спортсмен занял восьмое место.

Ранее российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

