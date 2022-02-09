Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль соревнований по шорт-треку на дистанции 1 500 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Первое место занял представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон, который сумел преодолеть дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебряную медаль завоевал канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов отстал от лидера на 0,048 секунды.

В 2014 году российский спортсмен уже завоевывал бронзу Олимпийских игр в Сочи на этой дистанции. Тогда же он стал обладателем золота в эстафете.

Ранее российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян. В следующем матче, который пройдет 11 февраля, россияне сыграют с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.