Сборная ОКР опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) занимает восьмое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине по итогам пятого соревновательного дня.

В среду, 9 февраля, копилка российской сборной пополнилась бронзовой медалью. Ее обладателем стал Семен Елистратов, показавший третий результат в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров.

Сборная ОКР занимает первое место по общему количеству наград – в активе россиян 11 медалей (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых).

В официальном медальном зачете лидирует сборная Германии (пять золотых и три серебряные медали), на втором месте идет команда Норвегии (четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых), на третьем – Швеция (четыре золотых, одна серебряная и две бронзовых).

Ранее российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян. В следующем матче, который пройдет 11 февраля, россияне сыграют с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.