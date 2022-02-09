Сборная ОКР опустилась на восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) занимает восьмое место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине по итогам пятого соревновательного дня.
В среду, 9 февраля, копилка российской сборной пополнилась бронзовой медалью. Ее обладателем стал Семен Елистратов, показавший третий результат в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров.
Сборная ОКР занимает первое место по общему количеству наград – в активе россиян 11 медалей (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых).
В официальном медальном зачете лидирует сборная Германии (пять золотых и три серебряные медали), на втором месте идет команда Норвегии (четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых), на третьем – Швеция (четыре золотых, одна серебряная и две бронзовых).
Ранее российские хоккеисты обыграли команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян. В следующем матче, который пройдет 11 февраля, россияне сыграют с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.
Российский шорт-трекист Елистратов занял третье место на Олимпийских играх
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