Хоккеист Панарин прервал безголевую серию в НХЛ из пяти матчей

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Российский хоккеист Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" забросил шайбу впервые за пять матчей регулярного чемпионата НХЛ в ворота "Нью-Джерси Дэвилз". Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу "Рейнджерс", в составе которого голы забили также Адам Фокс и Сэм Кэррик. Для Панарина заброшенная шайба стала 17-й по ходу сезона 2024/25. Кроме того, основным вратарем на игру был заявлен Игорь Шестеркин, который вышел на лед впервые после травмы в декабре. Он отразил 21 бросок в свои ворота от "Нью-Джерси".

В составе "Дэвилз" отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт, оба забросили шайбы во втором периоде матча.

Таким образом, "Нью-Йорк Рейнджерс" поднялся на шестую строчку столичного дивизиона, заработав 40 очков за сезон. В то же время "Нью-Джерси Дэвилз" занимает второе место с 53 очками, набранными по ходу сезона.

Ранее команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" устроила массовую драку с "Ванкувер Кэнакс".

В начале первого периода игры нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа использовал жесткий силовой прием против капитана "Ванкувера" Куинна Хьюза, за которого заступились одноклубники Кифер Шервуд и Джей Ти Миллер. В драку вступили игроки "Вашингтона" Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Зачинщики драки были наказаны пятиминутным штрафом.

"Вашингтон" одержал победу в овертайме со счетом 2:1.