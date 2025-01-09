"Флорида" одержала победу над "Ютой" в матче НХЛ

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Команда "Флорида Пантерз" одержала победу над клубом "Юта" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла 8 января и завершилась со счетом 4:1, сообщает RT.

В составе действующего обладателя Кубка Стэнли шайбы забросили нападающие Сэм Райнхарт и Ээту Луостаринен, а также Йеспер Боквист, который оформил по ходу игры дубль. Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 26 бросков от соперника в свои ворота.

Со стороны "Юты" единственный гол забил центральный нападающий Логан Кули. Российский защитник Михаил Сергачев получил балл в индивидуальную статистику за результативную передачу.

В этот же игровой день команда российского нападающего Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" устроила массовую драку с "Ванкувер Кэнакс".

В начале первого периода игры нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа использовал жесткий силовой прием против капитана "Ванкувера" Куинна Хьюза, за которого заступились одноклубники Кифер Шервуд и Джей Ти Миллер. В драку вступили игроки "Вашингтона" Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Зачинщики драки были наказаны пятиминутным штрафом.

"Вашингтон" одержал победу в овертайме со счетом 2:1.