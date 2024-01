Тренер "Вашингтона" рассказал о травме Овечкина

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил небольшое повреждение в матче. Об этом сообщает The Hockey News со ссылкой на главного тренера команды Спенсера Карбери.

По его словам, 38-летний спортсмен пропустил тренировку из-за полученной 7 января травмы в матче с "Лос-Анджелес Кингз". Тогда Овечкин отметился результативной передачей.

"Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке", – пояснил Карбери.

На данный момент Овечкин забросил 830 шайб в 1 385 матчах регулярных чемпионатов, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее Овечкин попал в топ-3 рейтинга упоминаемости в российских СМИ среди спортсменов из РФ по итогам 2023 года. Медиаиндекс хоккеиста составил 1,126 миллиона.

Овечкин подарил клюшку 10-летнему актеру из сериала Last of Us