Кравцов назвал решение WADA ударом по российскому спорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов шокирован решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах в течение четырех лет, сообщает News.ru.
"Вы меня ошарашили, это очень жесткое решение, рассчитывал, что все сложится более положительно", – подчеркнул он. По словам Кравцова, решение судиться примет наблюдательный совет РУСАДА.
"У нас есть время для принятия решения. Отстранение страны от участия в крупнейших международных соревнованиях – серьезный удар по нашему спорту. Пока сложно оценить, к чему это может привести", – добавил он.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации. Решение было принято единогласно.
Таким образом Россию на четыре года лишают права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также стране запрещено подавать заявки на их проведение.
На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.
Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Прямо и сейчас": "забанили"
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