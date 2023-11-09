Россиянкам рассказали об идеальной тренировке в спортивном зале

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Эффективным занятием для тех девушек, у которых мало времени на спортивный зал, будет комплексная тренировка на все группы мышц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на спортивного тренера и диетолога Марию Волынкину.

Она рассказала, что за счет проработки всего тела сразу появится как выносливость, так и сильные мышцы.

"Занимаемся два-три раза в неделю, в зависимости от занятости. Я за проработку всего тела сразу. Один день направлен на кардио, другой – на выносливость. Человек будет выносливым и с сильными мышцами, потому что идет работа с гантелями и сжигание лишнего веса", – заявила Волынкина.

Девушкам она рекомендовала проводить приседания, выпады, становую тягу, упражнения "лодочка" и "супермен". Такие упражнения укрепляют мышцы спины. Вместе с этим Волынкина посоветовала делать отжимания от брусьев, подъемы мяча или гантелей над головой.

Ранее Волынкина назвала полезные свойства бега при стрессе. Она уточнила, что умеренная физическая активность укрепляет здоровье и помогает справиться со стрессом. Человек, который любит бегать, получает от занятий эмоции и удовольствие, считает эксперт.

"Доктор 24": бег