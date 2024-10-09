Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Троицке благодаря инвестору

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке. Строительство началось в квартале 34 на земельном участке № 18. Окончание работ запланировано на 2025 год, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Помимо спортивных залов, в здании будут оборудованы тренерские комнаты, медицинский кабинет, раздевалки с душевыми кабинами, а также помещение для охраны.

На территории комплекса будут работать магазин спортивного питания и инвентаря и кафе. Для посетителей предусмотрена гостевая парковка.

"Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой", – отметил заммэра.

В Троицке это будет третий по счету крупный спортивный объект. Для активного отдыха на свежем воздухе в районе есть парк "Природный", занимающий территорию в 14 гектаров. Инфраструктура парка включает в себя площадки для воркаута, футбольное поле, хоккейную коробку, скейт-парк, а также дорожки для велопрогулок, бега и северной ходьбы.

Кроме того, в новом торговом центре открылся сетевой спортивный клуб площадью 1 500 квадратных метров, где можно заниматься спортом, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В начале июля 2024 года столичный комитет государственного строительного надзора выдал разрешение на строительство спортивного объекта, после чего застройщик начал работы.

Строительство спорткомплекса на участке площадью 0,5 гектара будет находиться под постоянным контролем инспекторов комитета на всех этапах, заверил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Между тем многофункциональный спортивный комплекс планируют построить в столичном районе Люблино. Для этого выделили участок площадью 0,96 гектара. Благодаря инфраструктуре в здании будут проводиться тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая традиционные командные игры и индивидуальные дисциплины. Особое внимание специалисты уделят созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп.