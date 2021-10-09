Россиянин Абдуллаев вышел в финал ЧМ по борьбе

Фото: instagram.com/nazir_abdullaev_
Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев попал в финал чемпионата мира в весовой категории до 67 кг.
В полуфинале Абдуллаев выиграл у спортсмена из Казахстана Алмата Кабиспаева со счетом 10:5.
В финале российский борец встретится с олимпийским чемпионом иранцем Мохаммадрезой Гераеи.
Решающая схватка состоится 10 октября, чемпионат мира проходит в Осло.
Ранее россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе. Ему удалось победить американца Кайла Снайдера со счетом 6:0.