Россиянин Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе

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Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе. Ему удалось победить американца Кайла Снайдера.

Россиянин победил американца со счетом 6:0. Бронзовые медали взяли Магомед Закариев с Украины и Моджтаба Голей из Ирана.

Соревнования проходят в Осло. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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