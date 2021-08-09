Познер отреагировал на критику за слова об Олимпиаде

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Журналист Владимир Познер отреагировал на критику в свой адрес в связи со словами о выступлении сборной ОКР на Олимпийских играх в Токио, заявив, что спокойно относится к чужому мнению о себе. Об этом сообщает News.ru.
"Люди высказывают свою точку зрения, имеют право. Если в корректном виде, это прекрасно. Если в некорректном, то это их проблемы. Меня это не касается", – сказал телеведущий.
Познер отметил, что совершенно спокойно относится к тому, что с ним кто-то не согласен, и его это "не коробит".
"Я давно живу на свете и уже привык, что мои высказывания вызывают довольно бурную и отрицательную реакцию. Я с этим довольно спокойно живу", – пояснил он.
Ранее Познер прокомментировал итоговые результаты российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, заявив, что они выступили на соревнованиях так, как могли. Также он выразил надежду на то, что Россия "усвоила урок" и отметил, что страна "заслужила" наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг.
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