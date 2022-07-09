Движение на ряде улиц Москвы восстановлено после велогонки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улицах Москвы сняли ограничения движения, которые вводились на период проведения велогонки "Спутник критериум Кремль". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Все ограничения сняты, движение восстановлено", – указали в ведомстве.

В частности, проезд снова возможен по улицам Ильинка и Волхонка, по Красной площади, Кремлевской и Москворецкой набережных, а также в проездах Лубянском, Китайгородском и Соймоновском.

Ранее в Москве восстановили движение по улицам, где ранее вводились перекрытия на период мероприятий по случаю Курбан-байрама.