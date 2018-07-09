Памела Андерсон посетит полуфинал ЧМ-2018 Франция – Бельгия

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Подруга защитника сборной Франции по футболу Адиля Рами американская актриса Памела Андерсон посетит полуфинальный матч чемпионата мира с командой Бельгии.
По данным издания Closer, Андерсон прилетит на самолете арендованном французской федерацией футбола, борт предоставят родственникам футболистов национальной сборной.
Матч между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Вторыми полуфиналистами стали сборные Англии и Хорватии, которые встретятся в столице в "Лужниках". Финал международного турнира пройдет в Москве 15 июля.
Сборную Франции называли одним из лидеров мундиаля еще до старта отбора, оценивая ее шансы на попадание в финал как достаточно высокие. На полуфинальный матч собираются приехать французский президент Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: