Памела Андерсон посетит полуфинал ЧМ-2018 Франция – Бельгия

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Подруга защитника сборной Франции по футболу Адиля Рами американская актриса Памела Андерсон посетит полуфинальный матч чемпионата мира с командой Бельгии.

По данным издания Closer, Андерсон прилетит на самолете арендованном французской федерацией футбола, борт предоставят родственникам футболистов национальной сборной.

Матч между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Вторыми полуфиналистами стали сборные Англии и Хорватии, которые встретятся в столице в "Лужниках". Финал международного турнира пройдет в Москве 15 июля.

Сборную Франции называли одним из лидеров мундиаля еще до старта отбора, оценивая ее шансы на попадание в финал как достаточно высокие. На полуфинальный матч собираются приехать французский президент Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп.