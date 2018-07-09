Президент Франции и король Бельгии посетят полуфинал ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Zuma/Dimitrios Karvountzis

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июля планирует визит в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ-2018. Соперником команды за выход в финал станет команда Бельгии, передает РИА Новости.

"Президент посетит матч Франция – Бельгия в составе делегации, чтобы поддержать свою команду, как он и обещал", – рассказал представитель генконсульства Франции в Санкт-Петербурге.

Информацию о составе делегации и возможных официальных встречах Макрона в Петербурге, источник не уточнил.

Также поддержать сборную своей страны приедут Король Бельгии Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

Футбольный матч между национальными сборными Бельгии и Франции пройдет в Петербурге 10 июля в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".