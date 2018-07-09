Дзюба и Черышев вошли в символическую "сборную открытий" ЧМ-2018

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба и полузащитник российской команды Денис Черышев вошли в символическую сборную игроков, которые сумели значительно улучшить свою игру во время чемпионата мира 2018 года, по версии телеканала ESPN.

Футболисты стали лучшими бомбардирами российской сборной на турнире. В ходе ЧМ-2018 Дзюба сыграл в пяти матчах, забив три гола и совершив две голевые передачи. Черышев также принял участие в пяти играх и забил четыре гола. В списке бомбардиров мундиаля хавбек занимает второе место после капитана сборной Англии Гарри Кейна.

В сборную открытий также вошли южнокорейский вратарь Чо Хен У, защитники Бенжамен Павар и Лукас Эрнандес из Франции, Мортеза Пурлиганджи из сборной Ирана, англичанин Гарри Магуайер, полузащитники Родриго Бентанкур из команды Уругвая, Денис Черышев, японец Такаси Инуи, нападающие Мэттью Леки из Австралии, Анте Ребич из сборной Хорватии и Артем Дзюба.

В субботу сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв хорватам в серии пенальти в четвертьфинальной игре турнира. Основное время завершилось со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.

Российские футболисты встретились с болельщиками на следующий день после четвертьфинальной игры чемпионата мира. На встречу с игроками сборной России в фан-зону на Воробьевых горах пришли двадцать четыре тысячи человек.