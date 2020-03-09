"Спартак" сравнял счет в серии с "Динамо" в плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный "Спартак" одержал победу над московским "Динамо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает издание "Аргументы и факты".

Четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина закончился со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров, Илья Зубов и Каспарс Даугавиньш.

У проигравших отличились Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. Таким образом, счет в серии до четырех побед сравнялся – 2-2. Следующий матч пройдет 10 марта.

Сразу после финальной сирены хоккеисты обеих команд устроили драку, в результате которой защитник "Динамо" Егор Зайцев и Федоров получили дисциплинарные штрафы.

В другом матче московский ЦСКА в овертайме одержал четвертую победу в серии над нижегородским "Торпедо" и вышел в следующую стадию плей-офф.